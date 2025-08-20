Директор «Гордорстроя» сказал, когда откроют подземный переход на Орловской

Директор «Гордорстроя» рассказал, когда откроют подземный пешеходный переход на улице Орловской возле парка Народного единства. Как сообщают «Минск-Новости», директор «Гордорстроя» Сергей Панев отметил, что в настоящее время строители ремонтируют сразу несколько подземных переходов в Минске, строится один такой новый объект — у парка Народного единства в районе улице Орловской.
Как подчеркнул специалист, строительные работы там ведутся активно, открыть подземный переход планируется уже к маю 2026 года.
Ранее мы писали о том, что МАРТ оштрафовал несколько сельхозпредприятий за то, что они в свое время завышали цены на картошку (тут читать далее).