Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор «Гордорстроя» сказал, когда откроют подземный переход на Орловской

Директор «Гордорстроя» рассказал, когда откроют подземный переход на улице Орловской.

Источник: Комсомольская правда

Директор «Гордорстроя» рассказал, когда откроют подземный пешеходный переход на улице Орловской возле парка Народного единства. Как сообщают «Минск-Новости», директор «Гордорстроя» Сергей Панев отметил, что в настоящее время строители ремонтируют сразу несколько подземных переходов в Минске, строится один такой новый объект — у парка Народного единства в районе улице Орловской.

Как подчеркнул специалист, строительные работы там ведутся активно, открыть подземный переход планируется уже к маю 2026 года.

Ранее мы писали о том, что МАРТ оштрафовал несколько сельхозпредприятий за то, что они в свое время завышали цены на картошку (тут читать далее).