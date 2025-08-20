Спасатели отправились к альпинистке Наговициной, застрявшей на пике Победы

Спасательная группа из четырёх человек выдвинулась к российской альпинистке Наталье Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны республики Алмаз Сарбанов телеканалу РЕН ТВ.
12 августа женщина получила перелом ноги и оказалась заблокированной на высоте.
«Спасательная операция продолжается. Сегодня группа из четырёх человек направилась к Наталье», — рассказал Сарбанов.
Он отметил, что путь до места, где находится альпинистка, займёт у спасателей около трёх дней. Примерно столько же времени потребуется на спуск. Эти сроки являются ориентировочными, окончательное время зависит от погодных условий, а весь маршрут предстоит преодолевать пешком.
Ранее глава комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма РФ Александр Яковенко заявил, что спасатели не знают, жива ли Наговицына, которая уже неделю находится на вершине пика Победы.