«Они уже неделю не выходят на связь!»: четверо сибиряков отправились на прогулку на катере, а после бесследно исчезли

Только представьте: ваши близкие уходят на катере в красивейшее место у острова Ольхон — залив «Зама» — и пропадают на целых семь дней! Телефоны не отвечают, на связь не выходят. Именно с таким леденящим душу сообщением вечером 19 августа в полицию Эхирит-Булагатского района обратилась местная жительница.
Но, благо, история получила счастливый поворот. Как стало известно КП-Иркутск, пока группы готовились к поискам, на телефон полицейского поступил долгожданный сигнал. Жена одного из пропавших сообщила: с ними все в порядке! Ее супруг смог, наконец, найти возможность зарядить севший телефон и вышел на связь.
Оказалось, что экипаж «Калипсо» жив и здоров, никакой трагедии не произошло. Сейчас полицейские и спасатели ожидают встречи с «потерявшейся» командой, чтобы лично убедиться, что с мужчинами все в полном порядке и выяснить, как же они умудрились устроить такой переполох.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 36-летняя жительница Иркутска чудом выжила после удара молнии.