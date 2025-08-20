Ричмонд
«Они уже неделю не выходят на связь!»: четверо сибиряков отправились на прогулку на катере, а после бесследно исчезли

В Ольхонском районе спустя семь дней завершились поиски экипажа катера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Только представьте: ваши близкие уходят на катере в красивейшее место у острова Ольхон — залив «Зама» — и пропадают на целых семь дней! Телефоны не отвечают, на связь не выходят. Именно с таким леденящим душу сообщением вечером 19 августа в полицию Эхирит-Булагатского района обратилась местная жительница.

— По ее словам, на борту катера «Калипсо» находились ее муж и трое его приятелей. Силы полиции и МЧС немедленно были подняты по тревоге. В районе Ольхона, где пропали мужчины, начала работу масштабная поисково-спасательная операция, — рассказывают в МВД региона.

Но, благо, история получила счастливый поворот. Как стало известно КП-Иркутск, пока группы готовились к поискам, на телефон полицейского поступил долгожданный сигнал. Жена одного из пропавших сообщила: с ними все в порядке! Ее супруг смог, наконец, найти возможность зарядить севший телефон и вышел на связь.

Оказалось, что экипаж «Калипсо» жив и здоров, никакой трагедии не произошло. Сейчас полицейские и спасатели ожидают встречи с «потерявшейся» командой, чтобы лично убедиться, что с мужчинами все в полном порядке и выяснить, как же они умудрились устроить такой переполох.

