В Волгограде маршрутка № 174 поднимет расценки до 100 рублей

Отметим, о вероятности повышения тарифов на межмуниципальных маршрутах в случае сокращения их заезда в Волгоград перевозчики предупреждали региональный комитет транспорта ещё в январе 2025 года. Однако власти в ответ на это представили расчёты, по которым себестоимость перевозки после корректировки маршрутов должна, напротив, сократиться. Буквально несколько дней назад региональные власти распространили официальный комментарий, в котором подтвердили уверенность в том, что изменения не приведут к удорожанию проезда.