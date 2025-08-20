ТАСС: экс-глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Бывший глава администрации Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов достигли договорённости о сотрудничестве в рамках досудебного производства по уголовному делу о хищении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.