ТАСС: экс-глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Бывший глава администрации Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов достигли договорённости о сотрудничестве в рамках досудебного производства по уголовному делу о хищении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в материале ТАСС.
Ранее KP.RU сообщил, что действия бывшего руководства Курской области нанесли оборонный ущерб РФ. Суд арестовал Смирнова и Дедова в апреле 2025 года. Следствие полагает, что фигуранты дела виновны в хищении бюджетных средств на сумму около миллиарда рублей. Эти деньги должны были быть направлены на постройку оборонительных сооружений.