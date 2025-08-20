Запреты на посещение лесов введены в двух областях Беларуси

В настоящее время запреты продолжают действовать в пяти районах Брестской области (Брестский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский и Малоритский). К ним добавились четыре района Гомельской области — Ветковский, Гомельский, Добрушский и Лельчицкий, где также зафиксирован четвертый класс пожарной опасности.
В остальных регионах этих двух областей действуют ограничения на посещение лесов. Территория Могилевской области также целиком окрашена на карте Минлесхоза желтым цветом, это значит, что там также введены ограничения.
В Гродненской области три района считаются открытыми, это Островецкий, Ошмянский и Сморгонский, остальные также под ограничениями. Схожая ситуация и на Минщине, где «зеленых» районов пять (Вилейский, Воложинский, Логойский, Молодечненский и Мядельский), остальные также под ограничениями.
В Витебской области в этом плане обстановка стабильная: только в четырех районах действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности — Дубровенском, Оршанском, Толочинском, Чашникском, остальные районы области можно посещать абсолютно свободно.
За нарушение ограничений и запретов на посещение леса нарушителей ждет штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если же по вине нарушителя случится серьезный пожар, размер штрафа может вырасти до 30 базовых (1260 рублей).