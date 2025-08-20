Ричмонд
Стала известна причина визита в Екатеринбург главы МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков откроет сегодня в Свердловской области новый пожарный пост и встретится с врио губернатора Денисом Паслером.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе переговоров Куренков намерен обсудить вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, оснащенностью техникой. Также он встретится с личным составом свердловского ГУ МЧС.

Ожидается, что в Свердловской области глава ведомства пробудет несколько часов. Затем он отправится в Еврейский автономный округ и Хабаровский край.

О визите главы МЧС РФ в Свердловскую область ЕАН писал накануне. Первоначально ожидалось, что Куренков прибудет в Екатеринбург на несколько дней позже.