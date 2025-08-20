Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушения нашли при ремонте школы в Хабаровском крае

Городской прокурор проинспектировал ход работ.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевске проверили капитальный ремонт в школе № 1. В ходе инспекции нашли нарушения, связанные с затягиванием сроков и контролем над исполнением контракта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Капитальный ремонт в школе ведется по национальному проекту «Молодежь и дети». Работы должны улучшить условия для учеников, но при проверке обнаружилось, что часть обязательств подрядчиком не выполнена.

«Городской прокурор Татьяна Маричук выехала на объект. В ходе осмотра выяснилось, что заказчик ненадлежащим образом контролировал исполнение контракта. Кроме того, некоторые виды работ затянулись без объяснимых причин», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление главе Николаевского муниципального района. Теперь устранение проблем и дальнейший ход ремонта находятся под контролем надзорного ведомства.