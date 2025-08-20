Нарушения нашли при ремонте школы в Хабаровском крае

В Николаевске проверили капитальный ремонт в школе № 1. В ходе инспекции нашли нарушения, связанные с затягиванием сроков и контролем над исполнением контракта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Капитальный ремонт в школе ведется по национальному проекту «Молодежь и дети». Работы должны улучшить условия для учеников, но при проверке обнаружилось, что часть обязательств подрядчиком не выполнена.
«Городской прокурор Татьяна Маричук выехала на объект. В ходе осмотра выяснилось, что заказчик ненадлежащим образом контролировал исполнение контракта. Кроме того, некоторые виды работ затянулись без объяснимых причин», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление главе Николаевского муниципального района. Теперь устранение проблем и дальнейший ход ремонта находятся под контролем надзорного ведомства.