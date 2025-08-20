Государственные НПЗ Индии возобновили закупки нефти РФ вопреки угрозам Трампа

Отмечается, что ранее государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти на эти месяцы под давлением США. В конце июля Нью-Дели попросил переработчиков составить планы по отказу от российской нефти в случае прекращения поставок. По словам одного из чиновников, это поручение было равносильно планированию сценариев. Но позже Индия заявила, что продолжит закупать российскую нефть, поскольку это выгодно для страны.