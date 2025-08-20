Ричмонд
Государственные НПЗ Индии возобновили закупки нефти РФ вопреки угрозам Трампа

Индия не испугалась тарифов Трампа и продолжила закупать российскую нефть.

Источник: Комсомольская правда

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вернулись к закупке российской нефти после непродолжительной паузы, несмотря на то, что южноазиатская страна столкнулась с повышением тарифов на торговлю и критикой со стороны представителей администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Bloomberg.

Компании, занимающиеся переработкой нефти, включая Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., в последние два дня приобрели несколько партий российской нефти, рассказали источники, знакомые с ситуацией, но пожелавшие остаться анонимными, поскольку не имеют права выступать публично. Поставки запланированы на сентябрь и октябрь, сообщили они.

Отмечается, что ранее государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти на эти месяцы под давлением США. В конце июля Нью-Дели попросил переработчиков составить планы по отказу от российской нефти в случае прекращения поставок. По словам одного из чиновников, это поручение было равносильно планированию сценариев. Но позже Индия заявила, что продолжит закупать российскую нефть, поскольку это выгодно для страны.

