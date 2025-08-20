СМИ: Московские врачи спасли жизнь отцу главкома ВСУ Сырского

Сообщается, что 86-летний Станислав Сырский идет на поправку и в конце августа будет выписан из клиники. Он оказался там в июне из-за болезни головного мозга, которая осложнилась после перенесенного коронавируса. Лечение стоимостью около 2,5 миллиона рублей оплачивает главком ВСУ. Авторы материала отмечают, что после известий о тяжелом состоянии отца он связался с семьей, несмотря на долгий разрыв и политические разногласия.