СМИ: Московские врачи спасли жизнь отцу главкома ВСУ Сырского

Столичные врачи спасли жизнь отцу главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского Станиславу. Об этом в среду, 20 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 86-летний Станислав Сырский идет на поправку и в конце августа будет выписан из клиники. Он оказался там в июне из-за болезни головного мозга, которая осложнилась после перенесенного коронавируса. Лечение стоимостью около 2,5 миллиона рублей оплачивает главком ВСУ. Авторы материала отмечают, что после известий о тяжелом состоянии отца он связался с семьей, несмотря на долгий разрыв и политические разногласия.
После курса терапии отец Сырского передвигается в коляске, но его состояние значительно улучшилось: ежедневно он проходит реабилитацию. Выписку планируют через несколько дней, затем он вместе с супругой отправится в родной Владимир, сообщается в публикации.
Знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие в РФ родители главкома ВСУ стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей». По словам женщины, в детстве Александр Сырский и его брат Олег были патриотами и даже участвовали в «Бессмертном полку».