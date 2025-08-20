Кишинёв без света: зато повод купить свечи и вспомнить романтику — список улиц, где пройдут плановые работы

Массовые отключения света запланированы в столице.
«Premier Energy Distribution» сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на 20 августа.
Ботаника:
ул. Куза-Водэ, 27/1, 27/2, 29, 29/2, 31, 31/1, 33, 35, 35/2, 35/3A, 35/4, 37, 37/1, 39/2, 39/4 — с 13:00 до 16:00;
ул. Албица, 8B, 12−14, 15, 32, Дечембриштилор, 3, 32−34, 34A, 38−42, 46−50, 54A, 39−49, 49A, С. Мурафа, 33−37, 41, 34−38 — с 09:00 до 16:00;
ул. Г. Крисан, 1−29, 4−14, Крисана, 1A, Д. Морузь, 1−27, 27A, 2−28, Гренобле, 130, 179B, 191, Хоря, 1−9, 2−14, Индепенденцей, ⅔, И. В. Витязул, 7/1, 9, 11, 11/1, 13, 15, 24, И. Клошка, 1−15, 2−16, П. Унгуряну, 1−13, 19, 2−30 — с 08:30 до 16:30;
ул. Белград, 17, К. Брынкуш, 146 — с 09:30 до 17:00.
Буюканы:
Гидигич, 999 — с 09:20 до 16:00.
ул. И. Крянгэ, 1, ⅓ — с 13:00 до 17:00.
бул. Шт. чел Маре, 133 — с 09:00 до 16:00.
ул. Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Караджале, 2−6, 3A, 5, 7, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Центр:
ул. Албишоара, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Крамей, 3/1, пер. 1 Крамей, 3, 3A, 7−11, пер. 2 Крамей, 7−9, пер. 3 Крамей, 7, И. Заикин, 24/1, 26, 26A, 26/1, 28, 28/1, 34−36, 40−46, 51, 54−60, M. Рошие, 23/1, 23/2, 26/1, 28/1, 30/1, 30/4, 30/5, 30/6, 27, 27/1, 27/3, 27/5, 27/6, 29−49, 49/1, M. луй Бурчел, 39/1 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
ул. Конструкторилор, 2−6, 3−21, Дойна, 6−10, 9−21, пер. Дойна, 11−19, Петрикань, 2−62, пер. 2 Петрикань, 4, 4A, Подгоренилор, 1−15, 2−10, пер. Поштей, 2−24 — с 09:20 до 16:00.