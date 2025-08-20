Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прилетела и живет»: белая цапля поселилась на стройке в районе хабаровской дамбы

Горожане заметили в районе стройки будущего «Хабаровск-Сити» белую цаплю.

Источник: Губерния онлайн

Люди сообщают, что птица сидит там уже несколько дней и, возможно, не может покинуть территорию самостоятельно.

«На хабаровской дамбе, где отсыпают территорию под стройку, уже несколько дней сидит цапля. Шарахается от тракторов, летать может, но не покидает территорию. Может, это птенец еще. Возможно, какие-то специалисты смогут отловить птицу, проверить, все ли с ней в порядке, и в какие-то более подходящие условия ее определить», — сообщила хабаровчанка Анастасия.

Корреспонденты портала «Губерния» связались с руководителем хабаровского отделения ВООП Владимиром Сидоровым. Он посоветовал не трогать цаплю, однако все же наблюдать за ней по мере возможности.

«Видимо, птица просто обедает в этом месте. Крылья у нее целые, поводов для вмешательства нет», — сообщил Владимир Сидоров.