«Прилетела и живет»: белая цапля поселилась на стройке в районе хабаровской дамбы

«На хабаровской дамбе, где отсыпают территорию под стройку, уже несколько дней сидит цапля. Шарахается от тракторов, летать может, но не покидает территорию. Может, это птенец еще. Возможно, какие-то специалисты смогут отловить птицу, проверить, все ли с ней в порядке, и в какие-то более подходящие условия ее определить», — сообщила хабаровчанка Анастасия.