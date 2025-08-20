«Прилетела и живет»: белая цапля поселилась на стройке в районе хабаровской дамбы

Люди сообщают, что птица сидит там уже несколько дней и, возможно, не может покинуть территорию самостоятельно.
«На хабаровской дамбе, где отсыпают территорию под стройку, уже несколько дней сидит цапля. Шарахается от тракторов, летать может, но не покидает территорию. Может, это птенец еще. Возможно, какие-то специалисты смогут отловить птицу, проверить, все ли с ней в порядке, и в какие-то более подходящие условия ее определить», — сообщила хабаровчанка Анастасия.
Корреспонденты портала «Губерния» связались с руководителем хабаровского отделения ВООП Владимиром Сидоровым. Он посоветовал не трогать цаплю, однако все же наблюдать за ней по мере возможности.
«Видимо, птица просто обедает в этом месте. Крылья у нее целые, поводов для вмешательства нет», — сообщил Владимир Сидоров.