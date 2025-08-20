Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство четвертого моста в Новосибирске вновь передвинули на 2026 год

Причина в нехватке «рабочих рук» и финансирования.

Причина в нехватке «рабочих рук» и финансирования.

Примерно год назад новосибирцам представили планы по строительству Октябрьского и Центрального мостовых переходов, как сообщает Аtas.info.

Строительство моста, реализуемого на основе концессионного договора между областным правительством и группой компаний ВИС, изначально планировалось завершить в 2022 году. Тем не менее, представители компании сообщили о дефиците рабочей силы, исчисляемом сотнями, и выразили недовольство недостаточным объемом финансирования со стороны региона.

Недавно глава ВИС, Сергей Юдин, заявил, что полное завершение развязки ожидается не ранее 2026 года. Вместе с тем, он заверил, что основной участок дороги будет открыт для движения до конца текущего года, хотя и с некоторыми ограничениями.

Параллельно с этим, на портале госзакупок был опубликован тендер на выбор компании, которая предоставит консультационные услуги региональным властям по вопросам, связанным с завершением строительства четвертого моста.