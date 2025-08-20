Строительство четвертого моста в Новосибирске вновь передвинули на 2026 год

Недавно глава ВИС, Сергей Юдин, заявил, что полное завершение развязки ожидается не ранее 2026 года. Вместе с тем, он заверил, что основной участок дороги будет открыт для движения до конца текущего года, хотя и с некоторыми ограничениями.