Строительство четвертого моста в Новосибирске вновь передвинули на 2026 год

Причина в нехватке «рабочих рук» и финансирования.
Примерно год назад новосибирцам представили планы по строительству Октябрьского и Центрального мостовых переходов, как сообщает Аtas.info.
Строительство моста, реализуемого на основе концессионного договора между областным правительством и группой компаний ВИС, изначально планировалось завершить в 2022 году. Тем не менее, представители компании сообщили о дефиците рабочей силы, исчисляемом сотнями, и выразили недовольство недостаточным объемом финансирования со стороны региона.
Недавно глава ВИС, Сергей Юдин, заявил, что полное завершение развязки ожидается не ранее 2026 года. Вместе с тем, он заверил, что основной участок дороги будет открыт для движения до конца текущего года, хотя и с некоторыми ограничениями.
Параллельно с этим, на портале госзакупок был опубликован тендер на выбор компании, которая предоставит консультационные услуги региональным властям по вопросам, связанным с завершением строительства четвертого моста.