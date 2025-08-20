Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге станцию метро «Юго-Западная» откроют в начале 2026 года

До открытия для пассажиров пройдут техническое открытие и испытания.

Источник: Аргументы и факты

Станция метро «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге начнёт работу в начале 2026 года. Об этом во время бюджетных слушаний в городском парламенте сообщила глава Красносельского района Ольга Акацевич.

Как уточнил депутат ЗакСа Алексей Цивилёв в своём телеграм-канале, до конца 2025 года планируется провести «техническое открытие» объекта. Это этап, когда строители завершают все работы и передают станцию Петербургскому метрополитену.

После этого начнутся комплексные испытания, в ходе которых проверят системы вентиляции, эскалаторы, освещение, связь и работу поездов на новом участке, пишет «Вечёрка».

«Вместе с жителями жду долгожданного события, которое станет огромным облегчением для тысяч жителей быстрорастущего Красносельского района», — отметил Цивилёв.

Как ранее мы писали, петербуржцы выберут цвет информационных пилонов на остановках.