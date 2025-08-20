Ричмонд
Митрополит Феодосий возведен в сан: Вячеслав Федорищев принял участие в историческом событии

Во вторник, 19 августа, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Москве. Глава региона принял участие в Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение состоялось в значимый для всего христианского мира день — светлый праздник Преображения Господня.

Источник: пресс-служба РПЦ

На Литургии было совершено возведение епископа Феодосия в сан митрополита Самарского и Новокуйбышевского. Также состоялось рукоположение архимандрита Кирилла (Умрилова) во епископа Отрадненского и Похвистневского.

По завершении богослужения состоялась аудиенция главы региона и возведенного в сан митрополита Феодосия с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

По итогам встречи Вячеслав Федорищев отметил: «Для нашей области сегодня важный день — Самарская митрополия обрела нового главу. В наше непростое время Православная Церковь, как это было всегда, оказывает неоценимую помощь государству в достижении общенациональных целей, укрепляет дух защитников Отечества, сохраняет наши традиционные ценности. Значимый вклад в решение этих задач вносит Самарская митрополия, которая поддерживает гражданский мир и согласие в регионе, развивает межконфессиональный и межнациональный диалог, способствует укреплению института семьи и воспитанию подрастающего поколения. Уверен, что эта работа будет успешно продолжена».

Губернатор поздравил митрополита и епископа с возведением в сан.