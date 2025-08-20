Ричмонд
Солнечный ветер принесет на Землю новую магнитную бурю: когда ждать очередной активности в космосе

ИКИ РАН: на Земле ожидаются магнитные бури умеренной мощности.

Источник: Комсомольская правда

На Земле ожидается неспокойная геомагнитная обстановка. Об этом сообщают ученые ИКИ РАН в среду, 20 августа.

Отмечается, что жителей планеты ждут возмущения и бури умеренной мощности, связанные с действием солнечного ветра. Вспышечная активность также имеет тенденцию к росту.

Ранее ученые заявили, что магнитная буря может обрушиться на Землю 20 августа. Специалисты ожидают очередной всплеск солнечной активности около 18:00 по московскому времени. Уровень бури составит G1.0.

Кроме того, сайт KP.RU опубликовал прогноз магнитных бурь на неделю с 18 по 24 августа 2025 года. Также отмечалось, что влияние магнитных бурь на здоровье критически зависит от состояния организма в целом. А оно, в свою очередь, как от конкретных факторов, свойственных данному человеку, так и от общих, например, метеорологической погоды или сезонов года.