Политолог Перенджиев раскрыл, что пообещали Зеленскому за сговорчивость по сделке

По его словам, после завершения конфликта на Украине Зеленский может переехать в Великобританию, где у него есть собственный замок: роскошное поместье Хайгроув стоимостью 20 миллионов фунтов оформлено на Елену Зеленскую. Ранее дворец принадлежал королевской семье и в нем проживали король Карл III, принцесса Диана, а также детство там провели принцы Уильям и Гарри.