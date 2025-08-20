Ричмонд
Политолог Перенджиев раскрыл, что пообещали Зеленскому за сговорчивость по сделке

За выполнение договоренностей сделки по урегулированию украинскому президенту Владимиру Зеленскому пообещали безопасную жизнь в собственном замке в Великобритании. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Политолог заявил, что Зеленскому гарантировали сохранность всех средств на зарубежных счетах и недвижимости, приобретенной им и его родственниками, при условии выполнения определенных требований.

По его словам, после завершения конфликта на Украине Зеленский может переехать в Великобританию, где у него есть собственный замок: роскошное поместье Хайгроув стоимостью 20 миллионов фунтов оформлено на Елену Зеленскую. Ранее дворец принадлежал королевской семье и в нем проживали король Карл III, принцесса Диана, а также детство там провели принцы Уильям и Гарри.

— Он купил огромный, дорогой замок, который принадлежал чуть ли не королю или королеве. Скорее всего, там и будет Зеленский при британцах жить дальше, — заявил Перенджиев в беседе с Aif.ru.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт признала, что в США увидели «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, который позволит заключить прочный мир. Но для этого, по ее словам, обе стороны должны остаться «немного недовольными» итогами процесса.

