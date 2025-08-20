Выяснилась судьба японского туриста, которого медведица утащила в лес

Инцидент произошёл в префектуре Хоккайдо, когда двое молодых людей поднимались на вулкан Раусу. Неожиданно на одного из них напала медведица и утащила. Второй турист смог убежать и сообщил о происшествии. На место были направлены спасательные и поисковые группы.