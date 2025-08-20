Выяснилась судьба японского туриста, которого медведица утащила в лес

Японский турист, на которого на прошлой неделе напала медведица и утащила в лес, обнаружен мёртвым. Об этом пишет издание Japan Today.
Инцидент произошёл в префектуре Хоккайдо, когда двое молодых людей поднимались на вулкан Раусу. Неожиданно на одного из них напала медведица и утащила. Второй турист смог убежать и сообщил о происшествии. На место были направлены спасательные и поисковые группы.
Позже на горном склоне примерно в 200 метрах к юго-западу от тропы, где произошёл нападение, полиция обнаружила тело 26-летнего мужчины из Токио. На земле сохранились кровавые следы, ведущие вглубь леса, а в ближайших зарослях нашли его бумажник и окровавленную рубашку.
Медведица, совершившая нападение, была убита.
С июля на горе Раусу, высота которой 1661 м, зафиксировано уже несколько случаев приближения медведей к туристам.
Ранее стало известно о нападении медведя на лесоотводчика в Иркутской области.