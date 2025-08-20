Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилась судьба японского туриста, которого медведица утащила в лес

Напавшая на мужчину медведица была застрелена.

Источник: Аргументы и факты

Японский турист, на которого на прошлой неделе напала медведица и утащила в лес, обнаружен мёртвым. Об этом пишет издание Japan Today.

Инцидент произошёл в префектуре Хоккайдо, когда двое молодых людей поднимались на вулкан Раусу. Неожиданно на одного из них напала медведица и утащила. Второй турист смог убежать и сообщил о происшествии. На место были направлены спасательные и поисковые группы.

Позже на горном склоне примерно в 200 метрах к юго-западу от тропы, где произошёл нападение, полиция обнаружила тело 26-летнего мужчины из Токио. На земле сохранились кровавые следы, ведущие вглубь леса, а в ближайших зарослях нашли его бумажник и окровавленную рубашку.

Медведица, совершившая нападение, была убита.

С июля на горе Раусу, высота которой 1661 м, зафиксировано уже несколько случаев приближения медведей к туристам.

Ранее стало известно о нападении медведя на лесоотводчика в Иркутской области.