Главные новости 20 августа 2025 года

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в общей сложности его переговоры с участием Владимира Путина, его помощника Юрия Ушакова и главы МИД РФ Сергея Лаврова заняли более 24−25 часов. Всего с начала 2025 года спецпосланник Дональда Трампа посетил Россию пять раз.