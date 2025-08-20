Главные новости 20 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 августа 2025.
Трамп анонсировал завершение конфликта на Украине после трехстороннего саммита
Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским положит конец противостоянию Москвы и Киева. При этом он отметил, что до трехстороннего саммита должны состояться двусторонние переговоры президентов РФ и Украины.
Уиткофф подсчитал, сколько часов провел с Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в общей сложности его переговоры с участием Владимира Путина, его помощника Юрия Ушакова и главы МИД РФ Сергея Лаврова заняли более 24−25 часов. Всего с начала 2025 года спецпосланник Дональда Трампа посетил Россию пять раз.
Ульянов обвинил Лондон в попытках затормозить решение украинского кризиса
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что власти Великобритании не заинтересованы в решении конфликта на Украине и стараются помешать его урегулированию. Дипломат напомнил, что ранее Борис Джонсон запретил Киеву заключить мир с Москвой, сейчас Кир Стармер предлагает разместить войска на украинской территории.
ФСБ задержала перевозчиков машины для подрыва Крымского моста
Мужчин, транспортировавших автомобиль с взрывным устройством для последующего теракта на Крымском мосту, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае. Машину со взрывчаткой перевозили на «Автовазе». Пособников террористов арестовали на обочине оживленной трассы неподалеку от железнодорожной станции.
Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» возобновили
Транзит нефти в Венгрию с использованием трубопровода «Дружба» восстановлен. Перерыв в подаче энергоресурса был связан с атакой ВСУ, в результате которой была повреждена магистраль. В Будапеште надеются, что Киев прекратит наносить удары по нефтепроводу, который критически важен для венгерского энергоснабжения.