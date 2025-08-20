Ричмонд
Главные новости 20 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 20 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 августа 2025.

Трамп анонсировал завершение конфликта на Украине после трехстороннего саммита

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским положит конец противостоянию Москвы и Киева. При этом он отметил, что до трехстороннего саммита должны состояться двусторонние переговоры президентов РФ и Украины.

Уиткофф подсчитал, сколько часов провел с Путиным

Источник: РИА "Новости"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в общей сложности его переговоры с участием Владимира Путина, его помощника Юрия Ушакова и главы МИД РФ Сергея Лаврова заняли более 24−25 часов. Всего с начала 2025 года спецпосланник Дональда Трампа посетил Россию пять раз.

Ульянов обвинил Лондон в попытках затормозить решение украинского кризиса

Источник: AP 2024

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что власти Великобритании не заинтересованы в решении конфликта на Украине и стараются помешать его урегулированию. Дипломат напомнил, что ранее Борис Джонсон запретил Киеву заключить мир с Москвой, сейчас Кир Стармер предлагает разместить войска на украинской территории.

ФСБ задержала перевозчиков машины для подрыва Крымского моста

Источник: РИА "Новости"

Мужчин, транспортировавших автомобиль с взрывным устройством для последующего теракта на Крымском мосту, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае. Машину со взрывчаткой перевозили на «Автовазе». Пособников террористов арестовали на обочине оживленной трассы неподалеку от железнодорожной станции.

Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» возобновили

Источник: AP 2024

Транзит нефти в Венгрию с использованием трубопровода «Дружба» восстановлен. Перерыв в подаче энергоресурса был связан с атакой ВСУ, в результате которой была повреждена магистраль. В Будапеште надеются, что Киев прекратит наносить удары по нефтепроводу, который критически важен для венгерского энергоснабжения.

