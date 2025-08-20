Туркменистан, Узбекистан и Казахстан связали туристическим кольцом

В Туркменистане туристам предлагают побывать в древнем городе Мерв. На его территории сохранились руины укреплений, дворцов и мавзолеев, многим из которых более 2 тыс. лет. Также туркменская часть кольца включает посещение горящего газового кратера Дарваза и средневекового города Куня-Ургенч с мавзолеем султана Ил-Арслана.