Туркменистан, Узбекистан и Казахстан связали туристическим кольцом

Кольцо проходит по территории трех государств. Маршрут включает десятки памятников истории и культуры, природные достопримечательности, знакомство с народными ремеслами и национальной кухней. На кольце расположены 15 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Туркменистане туристам предлагают побывать в древнем городе Мерв. На его территории сохранились руины укреплений, дворцов и мавзолеев, многим из которых более 2 тыс. лет. Также туркменская часть кольца включает посещение горящего газового кратера Дарваза и средневекового города Куня-Ургенч с мавзолеем султана Ил-Арслана.
В Хорезмской области путешественников ждет знакомство с традициями ювелирного дела и резьбы по дереву. Маршрут включает Ичан-Калу в историческом центре Хивы и ее внешний оборонительный пояс Дишан-Калу.
На территории Каракалпакстана маршрут проходит через город Муйнак, который стал символом экологической катастрофы на Арале. Также туристы смогут посетить крепость Кызыл-Кала, археологические памятники Чилпык-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала.
Помимо этого, путеводитель предлагает ближе познакомиться с кочевыми традициями каракалпаков, их кухней, музыкой и танцами.
Главными объектами маршрута на территории Казахстана стали долина Торыш с огромными валунами, урочище Бозжыра с уникальными скалами, мавзолей Шакпак-Ата и известную своей необычной формой гору Шеркала.
Туристы смогут проехать маршрут самостоятельно. Кроме того, путеводитель станет основой для разработки комплексных туров по территории трех стран.