Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туркменистан, Узбекистан и Казахстан связали туристическим кольцом

Комитет по туризму Узбекистана представил кольцевой туристический маршрут «Туркменистан — Хорезм — Каракалпакстан — Казахстан». Подробный путеводитель по маршруту опубликован на сайте Uzbekistan Travel.

Источник: Комитет по туризму РУз

Кольцо проходит по территории трех государств. Маршрут включает десятки памятников истории и культуры, природные достопримечательности, знакомство с народными ремеслами и национальной кухней. На кольце расположены 15 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Туркменистане туристам предлагают побывать в древнем городе Мерв. На его территории сохранились руины укреплений, дворцов и мавзолеев, многим из которых более 2 тыс. лет. Также туркменская часть кольца включает посещение горящего газового кратера Дарваза и средневекового города Куня-Ургенч с мавзолеем султана Ил-Арслана.

В Хорезмской области путешественников ждет знакомство с традициями ювелирного дела и резьбы по дереву. Маршрут включает Ичан-Калу в историческом центре Хивы и ее внешний оборонительный пояс Дишан-Калу.

На территории Каракалпакстана маршрут проходит через город Муйнак, который стал символом экологической катастрофы на Арале. Также туристы смогут посетить крепость Кызыл-Кала, археологические памятники Чилпык-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала.

Помимо этого, путеводитель предлагает ближе познакомиться с кочевыми традициями каракалпаков, их кухней, музыкой и танцами.

Главными объектами маршрута на территории Казахстана стали долина Торыш с огромными валунами, урочище Бозжыра с уникальными скалами, мавзолей Шакпак-Ата и известную своей необычной формой гору Шеркала.

Туристы смогут проехать маршрут самостоятельно. Кроме того, путеводитель станет основой для разработки комплексных туров по территории трех стран.