Что прогнозируют синоптики в Ташкенте на среду

В среду, 20 августа, температура воздуха в Ташкенте будет на уровне +34…+36°. Прогноз погоды обнародовала пресс-служба Узгидромет.

Источник: Unsplash

Воздух в остальных областях Узбекистана прогреется до +32…+37°, возможно усиление ветра до 13−16 м/с (6−8 баллов по шкале Бофорта из 12-ти).

В горных районах синоптики прогнозируют +25…+30°. Дождей в республике сегодня не ожидается.