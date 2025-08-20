Что прогнозируют синоптики в Ташкенте на среду

Воздух в остальных областях Узбекистана прогреется до +32…+37°, возможно усиление ветра до 13−16 м/с (6−8 баллов по шкале Бофорта из 12-ти).
В среду, 20 августа, температура воздуха в Ташкенте будет на уровне +34…+36°. Прогноз погоды обнародовала пресс-служба Узгидромет.
Воздух в остальных областях Узбекистана прогреется до +32…+37°, возможно усиление ветра до 13−16 м/с (6−8 баллов по шкале Бофорта из 12-ти).
В горных районах синоптики прогнозируют +25…+30°. Дождей в республике сегодня не ожидается.