Спортсмен и волонтер Дмитрий Ружьев погиб в Нижегородской области

Обладатель кубка России по ралли и доброволец поисково-спасательного центра «Рысь» Дмитрий Ружьев погиб в ДТП на Бору. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.
Смертельная авария случилась на Стеклозаводском шоссе в Нижегородской области 14 августа. Водитель Hyundai Tucson не уступил дорогу мотоциклу под управлением Дмитрия.
В поисково-спасательном центре назвали Дмитрия настоящим товарищем, не знавшим преград в своем стремлении помочь другим.
