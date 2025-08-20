Ричмонд
Спортсмен и волонтер Дмитрий Ружьев погиб в Нижегородской области

Смертельная авария произошла 14 августа.

Источник: ПСЦ «Рысь»

Обладатель кубка России по ралли и доброволец поисково-спасательного центра «Рысь» Дмитрий Ружьев погиб в ДТП на Бору. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.

Смертельная авария случилась на Стеклозаводском шоссе в Нижегородской области 14 августа. Водитель Hyundai Tucson не уступил дорогу мотоциклу под управлением Дмитрия.

В поисково-спасательном центре назвали Дмитрия настоящим товарищем, не знавшим преград в своем стремлении помочь другим.

