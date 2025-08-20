Врач рассказал, что может указать на риск развития диабета

Врач-терапевт Антон Ухаботин в беседе с «Российской газетой» рассказал, что на риск развития сахарного диабета 2-го типа может указать окружность талии.
Как заметил собеседник издания, талия у женщин больше 80 сантиметров, а у мужчин — больше 94 сантиметров свидетельствует об абдоминальном типе ожирения, что, в свою очередь, может быть связано с инсулинорезистентностью. Специалист пояснил, что это состояние, при котором клетки организма плохо реагируют на инсулин и не могут эффективно усваивать глюкозу, в связи с чем ее уровень в крови растет, и поджелудочной железе приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы компенсировать это нарушение.
По словам Ухаботина, со временем происходит истощение поджелудочной железы, и она перестает производить достаточное количество инсулина. Уровень сахара в крови при этом продолжает расти, и тогда развивается диабет, продолжил врач.
В числе признаков инсулинорезистентности терапевт также выделил периодические отеки на ногах и лице, постоянные усталость и голод, а также трудности в коррекции веса. Собеседник издания добавил, что для подтверждения наличия инсулинорезистентности требуется лабораторное исследование.
Читайте также: Стоматолог рассказала о предотвращении развития рака ротовой полости.