В России с сентября будут действовать обновленные положения о командировках

Работнику, направленному в командировку, выдаётся аванс на оплату проезда и проживания (а при необходимости и на другие расходы). За каждый день командировки выплачиваются суточные: для поездок по России — в рублях, для поездок за рубеж — в иностранной валюте. Также оплачиваются выходные и праздничные дни, проведённые в командировке. Кроме того, за работником сохраняется средний заработок.