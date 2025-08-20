В России с сентября будут действовать обновленные положения о командировках

С 1 сентября вступает в силу новый регламент, регулирующий порядок направления работников в служебные командировки. Об этом стало известно из постановления правительства.
Этот документ касается как поездок по территории России, так и за её пределы. Продолжительность командировки определяется работодателем с учётом объёма и сложности поставленных задач.
Днём отправления считается дата отправления поезда, самолёта или другого транспортного средства от места постоянной работы. Если аэропорт или станция находятся за пределами населённого пункта, учитывается время, необходимое для проезда до них.
Работнику, направленному в командировку, выдаётся аванс на оплату проезда и проживания (а при необходимости и на другие расходы). За каждый день командировки выплачиваются суточные: для поездок по России — в рублях, для поездок за рубеж — в иностранной валюте. Также оплачиваются выходные и праздничные дни, проведённые в командировке. Кроме того, за работником сохраняется средний заработок.
В случае зарубежной командировки работодатель обязан оплатить расходы на оформление заграничного паспорта и визы, консульские сборы и страховку.
В течение трёх рабочих дней после возвращения из командировки сотрудник должен предоставить авансовый отчёт о потраченных средствах и приложить к нему подтверждающие документы. Новое положение о командировках заменяет предыдущее, которое было утверждено в 2008 году. Основные положения остались прежними, но были внесены незначительные изменения в формулировки.