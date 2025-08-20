Ричмонд
На Байкале сфотографировали снежного грифа, который не водится в России

В Иркутской области орнитологи второй раз за всю историю наблюдений заметили крайне редкую для территории России птицу — снежного грифа. Считается, что этот крупный падальщик в нашей стране не водится.

Источник: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Кумай, или снежный гриф (его еще называют гималайским грифом) попал в поле зрения сотрудницы федерального учреждения «Заповедное Прибайкалье» во время летнего полевого выезда в Тажеранские степи. Гриф сидел у дороги не один, а в компании степного орла. Они вместе трапезничали, и орнитолог Марина Алексеенко успела сделать фотоснимки.

«Хищники-падальщики, видимо, пировали на останках какого-то крупного животного. Когда мы попытались подойти к ним, в воздух взмыл, как нам показалось, гриф. А на месте остались сидеть еще две птицы», — рассказала специалист.

Предыдущая встреча орнитологов со снежным грифом зафиксирована в 2019 году в тех же степях недалеко от озера Байкал.

Согласно описаниям, кумай — крупная птица весом до 12 килограммов. Размах ее крыльев может превышать три метра. Известно, что эти пернатые строят гнездо только на скалах. Самка откладывает лишь одно яйцо.