На Байкале сфотографировали снежного грифа, который не водится в России

Кумай, или снежный гриф (его еще называют гималайским грифом) попал в поле зрения сотрудницы федерального учреждения «Заповедное Прибайкалье» во время летнего полевого выезда в Тажеранские степи. Гриф сидел у дороги не один, а в компании степного орла. Они вместе трапезничали, и орнитолог Марина Алексеенко успела сделать фотоснимки.