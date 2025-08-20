Аналогов в мире просто нет: на Западе восхитились грозным атомным крейсером России

На Западе восхитились тяжелым атомным крейсером России. Журналисты издания Military Watch Magazine отмечают, что аналогов подобному в мире просто нет.
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов», принадлежащий Военно-морскому флоту России, совершил свой первый за 28 лет выход в море своим ходом. Это стало итогом более чем десятилетней работы по модернизации и переоборудованию корабля, который теперь является самым большим в мире надводным боевым кораблём.
Военный корабль находится в акватории Белого моря. Он способен усилить общую боеспособность Северного флота Военно-морского флота России.
Ранее KP.RU сообщил, что у США нет подлодок, которые могли бы сравниться с «Князем Пожарским». При этом субмарины России давно превосходят западные аналоги, но есть некоторые подлодки и корабли, которые есть только у РФ.