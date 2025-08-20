Самая крупная кувшинка в мире Виктория амазонская зацвела в Ботсаду ННГУ

Самая крупная кувшинка в мире Виктория амазонская расцвела в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в Ботаническом саду ННГУ им. Лобачевского.
Кувшинка будет цвести всего сутки.
Само растение плавает на воде, а ее листья могут достигать двух метров в диаметре и выдержать вес до 60 кг. При этом белоснежные цветки постепенно темнеют, меняя цвет на малиновый или фиолетовый. А затем навсегда погружаются в воду.
