Странные знаки заметили на стене девятиэтажки в Искитиме НСО

Эти отметки возникли на стене многоквартирного дома с наступлением сумерек. Они визуально напоминали текст на нерасшифрованном языке. Пользователи социальных сетей активно обсуждают значение этих знаков, выдвигая различные предположения. Некоторые считают, что это может быть природное явление, например, игра света и тени, или же результат химической реакции на фасаде здания.