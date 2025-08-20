Странные знаки заметили на стене девятиэтажки в Искитиме НСО

Жительница р.п. Линево заметила загадочные знаки и поделилась кадрами в сети.
Вечером 19 августа в рабочем поселке Линево местная жительница зафиксировала странные символы, проявившиеся на стене стандартного девятиэтажного дома. Фотография этого необычного феномена была опубликована в группе Искитимской газеты в социальной сети ВКонтакте, пишет «Весь Искитим».
Эти отметки возникли на стене многоквартирного дома с наступлением сумерек. Они визуально напоминали текст на нерасшифрованном языке. Пользователи социальных сетей активно обсуждают значение этих знаков, выдвигая различные предположения. Некоторые считают, что это может быть природное явление, например, игра света и тени, или же результат химической реакции на фасаде здания.
Другие же склоняются к мистической версии, предполагая, что символы имеют некое послание или предзнаменование. Пока точная причина появления загадочных знаков остается неизвестной, жители поселка продолжают гадать и делиться своими теориями в интернете.