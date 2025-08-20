Полиция не согласовала главный книжный фестиваль Екатеринбурга

«Сколько бы ты ни занимался проблемами безопасности, этого всегда мало. Пока фестиваль, скажем так, не согласован», — заявил Горенбург в эфире ОТВ.
По его словам, претензии возникли к организации прохода на фестиваль. Полицейские потребовали проверять входящих не ручными металлодетекторами, а стационарными рамками. Сейчас организаторам придется за несколько дней договориться об их аренде. Горенбург заявил, что таких требований не было во время «Уральской ночи музыки», байк-фестиваля «Движение» и Дня города.
«Ручной металлодетектор позволяет работать быстрее, но компетенция и опыт не на нашей стороне, и мы будем прислушиваться», — пообещал продюсер.
Пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в свою очередь, напомнил о теракте на концерте в Подмосковье, «где до происшествия проблемным вопросам безопасности не уделяли должного внимания».
«К чему все это привело — теперь знает весь мир. Именно поэтому необходимо не через СМИ решать такие задачи, а исключительно со специалистами данной сферы, которыми являются представители Министерства общественной безопасности региона и МВД», — предостерег пресс-секретарь свердловской полиции.
Отметим, что «Красная строка» получила президентский грант на 15 млн рублей. Как рассказал источник «ФедералПресс», фестиваль планирует посетить врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«ФедералПресс» напоминает, что одним из хедлайнеров фестиваля будет писательница Дарья Донцова. Также в числе выступающих — депутат Госдумы Павел Крашенинников, писатель Евгений Водолазкин и многие другие.