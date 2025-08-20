Полиция не согласовала главный книжный фестиваль Екатеринбурга

По его словам, претензии возникли к организации прохода на фестиваль. Полицейские потребовали проверять входящих не ручными металлодетекторами, а стационарными рамками. Сейчас организаторам придется за несколько дней договориться об их аренде. Горенбург заявил, что таких требований не было во время «Уральской ночи музыки», байк-фестиваля «Движение» и Дня города.