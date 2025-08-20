Земля продолжает находиться в потоке солнечной плазмы от корональной дыры

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Земля продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, исходящей из наблюдаемой на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра в последние часы держится в диапазоне 600−700 км/с, что примерно в два раза выше нормы. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.