Часть Московского района Казани на сутки останется без воды

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 21 августа, а возобновят в 9 часов утра 22 августа. Причиной временных неудобств названо «проведение работ по улучшению водоснабжения в указанном районе».
Воды не будет по следующим адресам:
— улица Кулахметова, дома № 15, 17 корп. 1, 2, 3 и 4, 19, 21, 23, 25 корп.1 и 2, 15а, 17а, 17/1, 17/2, 19б, 23а; — улица Сабан, дом № 7б.
В частности, отключение воды затронет 11 многоквартирных домов.
Автоцистерны с водой разместят по заявкам, которые принимаются по телефону: