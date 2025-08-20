В Ташкенте появится Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации

Соответствующие поручения он дал на видеоселекторном совещании в мае текущего года.
Чтобы снизить нагрузку на республиканские учреждения, особое внимание уделяют расширению оказываемых услуг на областном и районном уровне.
С учетом этого адаптируют 1500 клинических протоколов и разработают стандартные операционные процедуры, полностью внедрят и оцифруют клинические маршруты пациентов по наиболее распространенным заболеваниям.
Как отмечалось, в последние годы наблюдается рост таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, которые приводят к инсульту и инфаркту. При этом в 85% случаев больные получают инвалидность.
В связи с этим, в первичном звене предлагают внедрить новые протоколы и подходы к профилактике и лечению этих заболеваний с широким использованием возможностей ИИ. Также наладят ЭКГ-телеметрию, телемедицину, тромболизисную терапию, стентирование, тромбоэкстракцию. Отдельное внимание уделят популяризации и обучению населения алгоритму раннего распознавания признаков инсульта.
В целях совершенствования лечения неврологических заболеваний и инсульта будет создан Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации. Для данного центра в городе Ташкенте будет возведено современное здание на 250 коек. Планируется проводить в нем более 3 тысяч операций в год.
Данный центр, а также клиники медвузов в Самарканде и Бухаре оснастят современным оборудованием. Кроме этого, при поддержке японских партнеров планируют внедрить службу ранней реабилитации на основе международных стандартов. 150 медицинских специалистов пройдут повышение квалификации и переподготовку за рубежом. На реализацию данного проекта направят $150 млн.
Эти меры позволят сократить инвалидность и нетрудоспособность.
В числе других предложений:
- картографировать и оцифровать действующую систему здравоохранения и на этой основе создать мастер-план по организации медучреждений с единым подходом, который включит в себя разработку и внедрение новых стандартов строительства, пересмотр 210 санитарных норм, а также разработку типовых проектов для поликлиник и больниц;
- усовершенствовать деятельность лабораторий путем создания до конца 2030 года 198 централизованных лабораторий, налаживания внутреннего и внешнего контроля качества, цифровизации всех процессов. Увеличить количество бесплатных исследований.
Для развития профессионального и высшего медицинского образования предложено:
- преобразовать работу Академии медсестер путем создания Академии профессиональной медицины при Ташкентском государственном медицинском университете;
При поддержке международных партнеров будут разработаны и внедрены совместные программы обучения, международная сертификация медицинских сестер на основе экзамена NCLEX. Поэтапно будет увеличена квота приема в вузы по направлению подготовки медицинских сестер с высшим образованием.
- аккредитовать все учебные программы согласно требованиям международных организаций;
- внедрить интегрированную образовательную программу и годичную интернатуру по семейной медицине;
- внедрить систему двухэтапной оценки знаний;
- увеличить соотношение количества преподавателей к студентам.
Также увеличат время практического обучения студентов «у постели» больного. Поэтапно внедрят систему регистрации медработников.
Укрепление общественного здоровья
Для этого предложено переориентировать деятельность Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья на профилактические мероприятия по предотвращению неинфекционных заболеваний, смертности матерей и детей, а также травматизма, разработав национальную программу по профилактике неинфекционных заболеваний.
Совершенствование службы крови
Предложено:
- принять программу на 2026−2030 годы, в рамках которой довести обеспеченность кровью до 100%;
- наладить производство препаратов крови;
- обеспечить безопасность крови путем внедрения в практику инактивации и облучения вирусов.
Эти меры позволят сократить смертность от кровотечения, обеспечить доступность крови.
Обеспечение населения качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами.
Планируют внедрение:
- процедуры признания регистрации лекарственных средств с учетом критериев, рекомендованных ВОЗ;
- биоэквивалентных испытаний дженериков;
- дифференцированной системы регистрации медизделий с учетом класса их безопасности;
- уведомительного порядка для начала деятельности по реализации медицинских изделий.
Будут налажены контрактное производство и трансфер технологий, внедрены современные механизмы фармаконадзора.
Президент одобрил представленные предложения и подписал соответствующие документы, направленные на их реализацию. Также глава республики дал поручения обеспечить системное и качественное выполнение поставленных задач.