В Ташкенте появится Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации

В целях совершенствования лечения неврологических заболеваний и инсульта будет создан Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации. Для данного центра в городе Ташкенте будет возведено современное здание на 250 коек. Планируется проводить в нем более 3 тысяч операций в год.