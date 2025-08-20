В Гуково создадут склад с запасным оборудованием для устранения аварий на водоводе

Врио губернатора Ростовской области совершил внеплановый выезд на объекты Гундорово-Гуковского водовода, чтобы на месте разобраться с хроническими проблемами водоснабжения в Гуково. Жители города месяцами страдают от отсутствия воды или крайне слабого напора, что в условиях летней жары становится особенно критичным. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.
— Коммунальная инфраструктура изношена до предела. Где-то стоят мешающие друг другу насосы, также в цепи есть объекты, построенные еще в 1946 году, — говорится в сообщении.
В итоге было решено перераспределить подачу воды, закупить запчасти. Так, уже закуплены шесть новых насосов, их установка займет 70−90 дней. Для оперативного реагирования на аварии будет создан централизованный склад запасного оборудования.
— Поручил заместителю совместно с минЖКХ рассчитать необходимое количество бригад и техники. Жду предложений по капитальному ремонту водовода в 2026 году. Нужен склад с запасным оборудованием. Затраты на превентивные меры несоизмеримо меньше сумм, которые мы тратим на ликвидацию масштабных аварий.
