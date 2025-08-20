В Гуково создадут склад с запасным оборудованием для устранения аварий на водоводе

Врио губернатора Ростовской области совершил внеплановый выезд на объекты Гундорово-Гуковского водовода, чтобы на месте разобраться с хроническими проблемами водоснабжения в Гуково. Жители города месяцами страдают от отсутствия воды или крайне слабого напора, что в условиях летней жары становится особенно критичным. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.