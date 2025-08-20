СМИ: ВС РФ разгромлили крупнейшую нефтебазу на юге Украины

Российская армия разгромила крупнейшую нефтебазу на юге Украины — «Тритон» в Одесской области. Об этом в среду, 20 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, ВС РФ уничтожили резервуары с дизельным топливом, которым снабжали бронетанковые подразделения ВСУ. Помимо этого, российские бойцы повредили нефтехимический танкер Excellion.
Авторы материала отмечают, что ВС РФ нанесли удары беспилотниками «Герань-2» по объектам топливной логистики в Измаиле. По их данным, в городе прозвучало около 30 взрывов. Сильный пожар вспыхнул на нефтебазе Triton, расположенной в комплексе Oil Transshipment Complex, который используется для приема, хранения и отправки нефтепродуктов. На территории находилось не менее шести резервуаров с дизельным топливом. Предварительно, два из них уничтожены, полностью разрушена система перекачки топлива, включая насосную станцию высокого давления.
Отмечается, что повреждения получил и нефтехимический танкер Excellion, прибывший в порт Измаил накануне с партией нефтепродуктов. Значительная часть топлива с базы Triton направлялась в Днепропетровскую, Запорожскую и Николаевскую области, сообщается в публикации.
До этого стало известно, что ВС РФ нанесли удар по Кременчугскому НПЗ. Именно из Кременчуга шло снабжение украинской армии бензином и дизельным топливом. Впоследствии завод обеспечивал горючим украинские группировки в Донбассе.