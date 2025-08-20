СМИ: ВС РФ разгромлили крупнейшую нефтебазу на юге Украины

Авторы материала отмечают, что ВС РФ нанесли удары беспилотниками «Герань-2» по объектам топливной логистики в Измаиле. По их данным, в городе прозвучало около 30 взрывов. Сильный пожар вспыхнул на нефтебазе Triton, расположенной в комплексе Oil Transshipment Complex, который используется для приема, хранения и отправки нефтепродуктов. На территории находилось не менее шести резервуаров с дизельным топливом. Предварительно, два из них уничтожены, полностью разрушена система перекачки топлива, включая насосную станцию высокого давления.