Московский психолог привела пять веских аргументов в защиту лени

Предотвращение переутомления. Иногда лень сигнализирует об усталости или начале болезни. Если вы чувствуете себя вялым и ничего не хотите делать, то скорее всего вам просто нужно отдохнуть, чтобы восстановить силы или дать возможность и время организму противостоять недугу. Стимуляция творческого мышления. Порой, когда мы зашли в тупик, раз за разом пытаясь добиться нужного результата, лучше… предпочесть ничегонеделание. Если абстрагироваться от постоянного поиска определенного решения, наш мозг обычно сам начинает генерировать новые идеи и подсказывать неожиданные пути достижения цели. Экономия времени и сил. Лень помогает избегать ненужных действий и сэкономить ресурсы. Не зря, хотя бы и в шутку, ее называют двигателем прогресса. Так, например, нежелание выполнять длительную рутину помогает оптимизировать процесс. Вспомните изобретение посудомоечной машины. Возможность осознать приоритеты. Иногда нежелание, например, работать заставляет нас задуматься о значимости своего труда. Это может помочь пересмотреть собственные действия и начать делать то, что нравится на самом деле. Способствование рефлексии и самоанализу. Свободные от деятельности периоды — это возможность для переосмысления своих действий и жизни в целом. Задумайтесь: возможно, пришла пора изменений, и нужно начать действовать?