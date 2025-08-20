Киборги в спорте: как экзоскелеты, нейроинтерфейсы, биопротезы превращают инвалидов в чемпионов

Чтобы люди и их высокоэффективная техника могли конкурировать и развиваться, проводят разные соревнования по кибатлетике. В августе в центре ассистивных технологий «Феникс», который расположен в Москве на ВДНХ, состоялся чемпионат России по кибатлетике. Соревнования прошли в разных дисциплинах: протезы голени, протезы бедра, парное протезирование бедра, протезы предплечья, протезы плеча и электрические коляски. В турнире приняли участие 150 спортсменов из 37 регионов, включая пациентов и военнослужащих из Центра инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) госкорпорации «Ростех».