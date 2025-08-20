Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарк Екатеринбурга доставили гималайского медведя

Екатеринбургский зоопарк получил новое животное — самку гималайского медведя, сообщили в Уральском межрегиональном Россельхознадзора.

Источник: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Медведицу доставили из Забайкальского края в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге 15 августа. Ее уже отправили в зоопарк. При выполнении контрольно-надзорных мероприятий специалистами управления Россельхознадзора нарушений не выявлено.

Гималайские медведи обитают в Восточной Азии, Гималаях, Афганистане, западном Иране и восточном Пакистане, а также на российском Дальнем Востоке. Они хорошо лазают по деревьям, в качестве убежищ использует дупла, зимой — в спячке. Питаются растениями, ягодами и орехами, на охоту за другими животными выходят редко, иногда едят падаль.

Напомним, на прошлой неделе, 15 августа, в Екатеринбургском зоопарке открыли обновленный комплекс вольеров для бурых медведей. Новыми жильцами вольеров стали пара тяньшанских и группа гималайских медведей. Комплекс включает шесть уличных вольеров и шесть внутренних берлог.