В зоопарк Екатеринбурга доставили гималайского медведя

Гималайские медведи обитают в Восточной Азии, Гималаях, Афганистане, западном Иране и восточном Пакистане, а также на российском Дальнем Востоке. Они хорошо лазают по деревьям, в качестве убежищ использует дупла, зимой — в спячке. Питаются растениями, ягодами и орехами, на охоту за другими животными выходят редко, иногда едят падаль.