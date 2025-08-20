80 лет атомной отрасли России: энергия созидания

Мы обречены на развитие, это развитие всегда будет таить в себе вызовы и угрозы, и у нас должно быть достаточно и моральных сил, убеждений и нравственности, и воли политической, для того чтобы эту работу ставить на службу человечеству.
Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
В этом году атомной отрасли России исполняется 80 лет. За этим числом стоит не просто дата в календаре или очередная глава из учебника физики. Это восемь десятилетий напряженного человеческого труда, колоссальной инженерной мысли, научных подвигов и, без преувеличения, исторических выборов. От первых сверхсекретных лабораторий и чертежей на кальке — до глобальной технологической корпорации, определяющей вектор развития мировой энергетики. Атомная отрасль являет собой технологический каркас государства, будучи самодостаточной системой внутри системы.
Сегодня Россия — одна из немногих стран, создающая замкнутый ядерный цикл, строящая АЭС по всему миру, развивающая ядерную медицину, материалы нового поколения. И всё это под чутким руководством настоящих профессионалов. Людей, продолжающих дело Харитона, Курчатова, Славского, Сахарова.
Нет ничего, кроме атома и пустоты. Всё прочее впечатления. Демокрит.
Рождение атомной отрасли: от идеи к реализации.
С самого своего появления атомная отрасль была прародителем решений, которые позже распространились на всю страну, задали ритм и архитектуру ее научно-технического развития.
1945 год — точка отсчета, официальная и символическая —дата создания специальной комиссий по использованию атомной энергии. Главной задачей Государственного комитета обороны было догнать и перегнать идеологических соперников на международной арене — срочно, любой ценой. В августе 45-го американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и в СССР поняли: отныне мир делится на тех, кто управляет атомом, и тех, кто является объектом истории.
Развитие шло с небывалой скоростью. Уже в 1954 году была запущена первая в мире АЭС в Обнинске — событие, которое перевернуло не только энергетику, но и философию использования атома. СССР стал первой страной, продемонстрировавшей, что энергия, способная разрушить города, может питать их электричеством. Реактор мощностью всего 5 мегаватт дал ток в сеть и открыл новую эру в мировой энергетике. Это был не демонстрационный проект, а работающая станция.
В 1959 году был введен в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин». Он был построен для обслуживания Северного морского пути. В дальнейшие десятилетия по всей стране развернулось строительство АЭС. Курская, Ленинградская, Балаковская, Кольская — на карте появлялись точки, где соединялись физика, металлургия, архитектура и человеческий труд. АЭС стали частью национальной энергетической безопасности и технологической гордости.
Эти первые десятилетия были не просто стартом. Это была кузница новых институтов, правил, этик. Здесь формировался особый внутренний кодекс — сочетание строжайшей дисциплины и научной дерзости. Работать в атомной отрасли означало быть причастным к самому сложному и важному процессу века. Атомная промышленность развивала все компоненты технологической цепочки создания ядерного топлива и атомной станции: добыча урана, его обогащение, проектирование и строительство реакторов, приведение отходов в безопасное состояние. Каждое звено — стратегически важное, каждое — на переднем крае науки.
Академик Юлий Борисович Харитон — один из архитекторов советского атомного проекта, он был главным конструктором первой отечественной атомной бомбы и долгое время оставался в центре ядерной мысли страны. Его знаменитое наставление — «надо знать в десять раз больше того, что мы делаем» — вошло в обиход как «критерий Харитона», этический и интеллектуальный стандарт отрасли. Когда ученые спорили, кто первым начал разрабатывать ядерное оружие — французы, англичане, немцы? — Харитон, без тени самолюбования, вспомнил: «Лично я начал в 1927-м» — имея в виду свою стажировку у самого Резерфорда и Чедвика, где он написал диссертацию и стал доктором наук. Его вклад не ограничился атомной эрой: под руководством Харитона создавались и первые термоядерные заряды, включая легендарную АН-602 — «Царь-бомбу», самую мощную из когда-либо испытанных за всю историю человечества.
Под руководством академика Игоря Васильевича Курчатова были созданы первые советские атомная и водородная бомбы. Он стоял у истоков формирования ядерного щита СССР: уже 29 августа 1949 года Советский Союз провел первое успешное испытание ядерного оружия. В то же время академик занимался проблемой мирного использования ядерной энергии в виде атомных ледоколов, атомных подводных лодок, АЭС, ядерных установок для космоса. Под его началом в 1954 году в Калужской области была запущена первая в мире атомная электростанция — Обнинская АЭС. 12 августа 1957 года на воду была спущена первая советская атомная подводная лодка «К-3» (с осени 1962 года — «Ленинский комсомол»). Это была настоящая революция на флоте.
Академик Анатолий Петрович Александров — физик, который во многом определил направление развития ядерной энергетики, за что среди коллег получил шуточное прозвище «атомный маршал». По его инициативе были разработаны и построены судовые энергетические установки для атомных ледоколов, а также подводная лодка с ядерной двигательной установкой.
И, конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров — фигура парадоксальная и гениальная, со сложной судьбой. Будучи одним из создателей водородной бомбы, впоследствии стал известным общественным деятелем и сторонником отказа от использования ядерного оружия. В 1950-х он проектировал устройства немыслимой мощности, и даже в этом видел гуманистическую миссию: «Лично я убежден в том, что человечество нуждается в ядерной энергии. Она должна развиваться, но при абсолютных гарантиях безопасности».
Ефим Павлович Славский, министр среднего машиностроения СССР — не просто управленец, а создатель всей производственной вертикали атомной отрасли. Он руководил ядерным проектом более 29 лет, под его началом сооружались заводы, реакторы, атомные электростанции, формировались цепочки поставок, разработаны и внедрены уникальные технологии по добыче урана и золота.
Без интеллектуальных достижений этих великих физиков невозможно было бы построить технологический каркас государства, которым является атомная отрасль сегодня. Современные ученые продолжают непростое дело своих предшественников, расширяя границы изведанного и совершая новые удивительные открытия.
Атом в современном мире.
В XX веке эксперты уже понимали, что атомная энергия таит в себе большой потенциал, но вряд ли представляли, насколько широким может быть ее применение. В XXI веке атомная отрасль участвует в самых разных отраслях жизни человека.
Госкорпорация «Росатом», созданная в 2007 году, унаследовала не только гигантскую инфраструктуру и кадровый потенциал Минатома, но и философию отрасли — делать невозможное на стыке науки, технологий и ответственности.
Между прошлым, настоящим и будущим атомная отрасль протягивает устойчивый мост контекстов, сохраняя преемственность.
Сегодня — это более 450 предприятий, 420 000 сотрудников, 35 энергоблоков, работа в 10 странах, и не просто «энергетический гигант», а технологическая матрица, охватывающая энергетику, машиностроение, ядерную медицину, судостроение, цифровизацию и новые материалы.
В современном мире ядерные технологии решают различные задачи в областях медицины, промышленности, науки, сельского хозяйства и даже космоса. Сегодня радиационные технологии используются для стерилизации медицинских материалов, сохранения продуктов, разработки новых лекарств, диагностики онкологических заболеваний.
Ядерная медицина — одно из самых быстроразвивающихся направлений. Радиофармацевтика помогает выявлять опухоли на ранних стадиях, а точечная лучевая терапия разрушает их, минимизируя вред для здоровых тканей. Россия — один из лидеров по производству изотопов. Тысячи пациентов получают шанс на продолжение жизни благодаря достижениям атомной науки. В Госкорпорации разрабатываются инновационные технологии визуализации, включая конусно-лучевую томографию и новые методы КТ-диагностики.
Но, пожалуй, самая футуристическая область — это тканевая инженерия. В подмосковном Троицке ученые научного института Росатома уже сейчас создают биофабрикаты эквивалентов кровеносных сосудов. По словам руководителя проектной группы Владислава Парфенова, технология включает создание 3D-модели сосуда, агрегацию клеток пациента, их слияние в тканевую структуру и «дозревание» в специальной установке. Звучит как фантастика, но это уже реальность: на Форуме будущих технологий в феврале 2025 года кролик с имплантированным сосудом собственной биопечати был продемонстрирован президенту России. Кролик не просто выжил — он бодр, упитан и тем самым подтверждает: персонализированная медицина будущего — на пороге. К 2030−2035 годам ученые рассчитывают выращивать эндокринные ткани, а в 2040-х — и комплексные органы, такие как почки и печень.
Атом служит и сельскому хозяйству: с помощью гамма-облучения можно повышать урожайность, защищать от вредителей, создавать новые сорта. А в промышленности — повышать прочность материалов, обрабатывать сталь, размагничивать корабли. Ученые смотрят вглубь вещества, могут исследовать структуру кристаллов и моделировать поведение материи в экстремальных условиях.
Невозможно не сказать о положительном влиянии атома на экологию. АЭС — один из самых низкоуглеродных источников энергии: при работе они не выбрасывают углекислый газ и позволяют снижать углеродный след целых стран. Особенно это актуально в эпоху климатического кризиса, когда мир ищет баланс между ростом потребления и экологической ответственностью. АЭС практически не зависят от погоды, от скачков цен на газ или нефть. Они работают десятилетиями и дают стабильную мощность. Именно атом сегодня становится опорой энергетических переходов — от традиционного топлива к более чистым источникам энергии. Госкорпорация является мировым лидером по количеству одновременно строящихся АЭС за рубежом. Ее проекты — это не просто экспорт, а энергетическая дипломатия. Строительство атомных станций становится якорем международного сотрудничества, где Россия выступает не только как подрядчик, но и как партнер, передающий технологии, знания и обучение персонала.
Российская атомная госкорпорация активно выходит за рамки привычной атомной повестки. Среди новых векторов — биотехнологии, новые материалы — композитные решения и 3D-принтинг, аддитивные технологии, аккумуляторы для электромобилей, квантовые технологии, логистика Арктики, создание АЭС нового типа и ветроэнергетика. Особенно интересно проектное направление «Прорыв», в рамках которого в Томской области сооружается опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) в составе энергоблока с реактором БРЕСТ на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем и производств пристанционного ядерного топливного цикла. Свинец не горит и обладает очень высокой температурой кипения (1749 oC). Конструкция реактора исключает аварии, влекущие за собой необходимость эвакуации населения. Установка БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт является центральным элементом ОДЭК, в состав которого также входят модуль фабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого топлива и модуль переработки отработавшего ядерного топлива. Эта уникальная российская разработка — новое слово в мировой атомной повестке.
Будущее атома: вызовы и горизонты.
Атомная отрасль формирует ключевые компетенции для страны, начиная от первых урановых рудников до биофабрик и квантовых вычислений. Будущее атомной энергетики уже наступает и требует не просто инженерного мастерства, а интеллектуальной дальнозоркости. Вызовов перед отраслью хватает: климатическая повестка, энергетический голод, политическая турбулентность, технологическая конкуренция, износ инфраструктуры и кадровый дефицит. Атомная отрасль должна не только отвечать на них, но и предвосхищать — формировать контексты, где она останется не просто актуальной, а незаменимой.
Один из ключевых ориентиров — энергетический переход. Мир уходит от угля и нефти, но не может зависеть от привычных источников энергии. Атом становится якорем стабильности: безвыбросный, компактный, мощный. Госкорпорация разрабатывает новое поколение реакторов — более компактных, безопасных, адаптированных к локальным условиям. Они могут обеспечивать электроэнергией удаленные территории, острова, промышленные кластеры. Первый из них — малая АЭС с плавучим энергоблоком «Академик Ломоносов», уже работает в Певеке на Чукотке. Та же атомная энергия, но в новом масштабе — гибком и мобильном.
Параллельно продолжается поиск «Святого Грааля» — термоядерного синтеза. Укротив энергию, что питает солнце, планета получит почти бесконечный возобновляемый источник электричества. Госкорпорация участвует в крупнейшем международном проекте ITER и одновременно ведет собственные научные разработки.
Еще один важнейший горизонт — глубинная цифровизация. Уже сегодня отрасль переходит к полному моделированию процессов, предиктивной аналитике, виртуальному обучению операторов и удаленному управлению сложнейшими системами. Искусственный интеллект здесь не фантазия, а инструмент контроля и оптимизации. А цифровые двойники реакторов позволяют «проигрывать» любые сценарии задолго до ввода объекта в эксплуатацию.
На повестке — развитие ядерных технологий в экологии. От утилизации отходов до защиты окружающей среды, от очищения сточных вод до снижения углеродного следа — атомный комплекс способен стать одной из самых «зелёных» отраслей. Госкорпорация уже предлагает решения, которые помогают другим секторам — от металлургии до сельского хозяйства — соответствовать требованиям устойчивого развития.
Символ продвинутых атомных технологий — атомные энергоблоки поколения «3+» (проект ВВЭР-1200), которые соответствуют самым жестким международным стандартам. Они уже успешно работают в России и Беларуси. Строятся в Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Это реакторы с принципиально новым уровнем пассивной безопасности — даже при отключении питания они способны продолжительное время отводить тепло от активной зоны без вмешательства человека. Другими словами, они думают на шаг вперед.
Думаю, в ближайшее время у нас появится еще несколько объектов за рубежом, переговоры находятся в финальной стадии. Мы будем строить свое будущее с десятками стран, которые выбрали атомную энергетику как неотъемлемую часть своего технологического и научного развития. Эти страны находятся и в Центральной Азии, и на Ближнем Востоке, и в Юго-Восточной Азии, и в Африке, и в Европе, и даже в Евросоюзе, я уже не говорю о Латинской Америке. Алексей Лихачев.
Ключевая особенность российской атомной госкорпорации — ориентир на создание замкнутого ядерного цикла. От добычи урана и его обогащения — до переработки отработавшего топлива и многократного использования продуктов переработки. Это позволит минимизировать объем отходов и более грамотно использовать энергетический потенциал добытого урана. Замкнутый ядерный цикл сделает Росатом лидером в области ядерной безопасности, что особенно важно в динамично меняющемся мире.
Люди атома: энергия знаний и духа.
Но, пожалуй, главный вызов — воспитать новые поколения специалистов, передать им не только знания, но и культуру мышления, бережного отношения к науке, ответственности за решения — вот фундамент долгосрочного успеха. Потому что реакторы можно построить за годы. А человека, способного их понять, проектировать и воспитать, за десятилетия.
Атомная отрасль всегда строилась не только на технологиях, но и на людях. На тех, кто готов браться за задачи, которые ранее никто не решал. Кто не боится ответственности, многозадачности, давления и высокого напряжения — как в прямом, так и в метафорическом смысле. Потому что здесь недостаточно просто быть хорошим инженером или физиком. Надо быть человеком системы, в которой ошибки могут стоить слишком дорого.
Сегодня в отрасли работают сотни тысяч специалистов — от проектировщиков и конструкторов до айтишников, химиков, логистов и врачей-ядерщиков. Это молодые и амбициозные выпускники МИФИ, Томского политехнического университета, ИГЭУ, МФТИ. И это ветераны, чей стаж измеряется десятилетиями, а опыт — целыми эпохами. Они работают бок о бок. Ученики становятся наставниками, наставники — источниками традиций. Ветераны отрасли читают лекции студентам, руководители лично участвуют в образовательных инициативах, а научно-технические советы по ключевым проектам состоят из представителей трех поколений ученых.
Это и есть преемственность в действии — работающий механизм передачи знаний и смыслов, построение системы подготовки кадров по принципу «от школы до корпорации». Это и специализированные классы, и специальные олимпиады, и целевая подготовка студентов, и практика на производстве, и программы адаптации выпускников. Техническая академия Росатома ориентирована на повышение квалификации и переподготовку руководящих кадров и специалистов атомной промышленности. Среди направлений обучения: ядерная энергетика, физическая ядерная безопасность, ядерная наука и многое другое. Базируется Академия в Обнинске, но есть филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Нововоронеже и Сосновом Бору.
Призыв к молодым: энергия будущего в твоих руках.
Работа в атомной отрасли характерна сильным чувством принадлежности, ответственности, сопричастности к большому делу. Это часть профессиональной этики.
Российская атомная отрасль обладает уникальной технологической структурой, способной самостоятельно создавать, развивать и поддерживать жизненно важные направления — от энергетики и обороны до медицины и материаловедения. В ее основе — глубокая инженерная культура, выстроенная как система, где знания, компетенции и технологии соединяются в единую нервную сеть. Эта система не зависит от внешних поставок или решений, потому что в ней заложен полный цикл производства и мышления. Атомная отрасль формирует контуры страны: она строит инфраструктуру, развивает прикладную науку, рождает высокоточные профессии и удерживает планку технологического суверенитета. Ее вклад не ограничен географией — АЭС работают от Заполярья до Юго-Восточной Азии, и не исчерпывается текущим моментом — решения, принятые сегодня, определяют устойчивость и безопасность на десятилетия вперед.
Атомная отрасль открыта для всех, кто готов мыслить масштабно, действовать точно и не бояться сложного. В ближайшие годы она столкнется с естественной сменой поколений. Уходят ветераны, которые закладывали фундамент. Их опыт бесценен, но его нужно не просто сохранить, но и использовать для новых свершений. В отрасль должны приходить молодые «технари» или «физики» с жаждой смысла, с ясной головой и твердым внутренним стержнем. Потому что атомная энергия всегда про ответственность длиною в десятилетия.
Сегодня корпорация предлагает молодым специалистам почти неограниченные возможности: от стипендий и целевого обучения — до стажировок на крупнейших международных стройках. Работать можно в лаборатории, на строительной площадке, в командировках по всему миру, в научных институтах, на высокотехнологичных производствах. Здесь есть место инженерам, айтишникам, медикам, проектировщикам, экологам, юристам, химикам, математикам, управленцам — список длинный, как период полураспада плутония.
Атомная отрасль России является динамичным пространством, где каждый день рождаются новые идеи и реализуются проекты, которые напрямую влияют на будущее страны. Запускаются новые блоки, строятся станции за рубежом, развивается ядерная медицина, появляются молодежные лаборатории, открываются образовательные программы. Внутри постоянно что-то происходит — конференции, стажировки, внедрение цифровых решений, научные исследования.
Но главное — здесь есть ощущение смысла. Мало где сегодня можно делать работу, результат которой будет работать спустя 40 лет. Мало где можно быть частью таких колоссальных проектов — от ледокольного флота до термоядерного синтеза. На каком еще рабочем месте можно столкнуться с неизведанным или создать то, чего еще не было? Профессия атомщика балансирует на границе открытий и тайн, здесь всегда есть место открытию большого масштаба.
Именно поэтому в отрасль идут те, кто хочет не просто «карьеру», а те, в ком личная амбиция совпадает с глобальной задачей. Здесь трудятся люди, которым важно создавать.