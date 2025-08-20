80 лет атомной отрасли России: энергия созидания

Невозможно не сказать о положительном влиянии атома на экологию. АЭС — один из самых низкоуглеродных источников энергии: при работе они не выбрасывают углекислый газ и позволяют снижать углеродный след целых стран. Особенно это актуально в эпоху климатического кризиса, когда мир ищет баланс между ростом потребления и экологической ответственностью. АЭС практически не зависят от погоды, от скачков цен на газ или нефть. Они работают десятилетиями и дают стабильную мощность. Именно атом сегодня становится опорой энергетических переходов — от традиционного топлива к более чистым источникам энергии. Госкорпорация является мировым лидером по количеству одновременно строящихся АЭС за рубежом. Ее проекты — это не просто экспорт, а энергетическая дипломатия. Строительство атомных станций становится якорем международного сотрудничества, где Россия выступает не только как подрядчик, но и как партнер, передающий технологии, знания и обучение персонала.