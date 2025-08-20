Красноярский оперный театр судится с эстонским продюсером из-за запрета на показы оперы «Дон Жуан»

Согласно материалам дела, в 2021 году стороны заключили соглашение о сотрудничестве, по которому эстонская компания предоставила для красноярской постановки международную творческую группу. Договор предусматривал подписание трехстороннего соглашения для урегулирования вопросов авторских прав и дальнейших показов спектакля.