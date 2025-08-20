Ричмонд
Красноярский оперный театр судится с эстонским продюсером из-за запрета на показы оперы «Дон Жуан»

Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского и одноименный фонд подали иск в арбитражный суд против эстонского продюсерского центра A&AA Worldwide OU.

Причиной разбирательства стал конфликт вокруг постановки оперы Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник».

Согласно материалам дела, в 2021 году стороны заключили соглашение о сотрудничестве, по которому эстонская компания предоставила для красноярской постановки международную творческую группу. Договор предусматривал подписание трехстороннего соглашения для урегулирования вопросов авторских прав и дальнейших показов спектакля.

Однако, как утверждают истцы, эстонский продюсерский центр отказался подписывать необходимые документы, что фактически заблокировало дальнейшие показы оперы в Красноярске. Это нарушает условия первоначального соглашения и наносит ущерб театру.

Предварительное судебное заседание назначено на 2 февраля 2026 года. Истцы требуют в судебном порядке обязать эстонскую компанию выполнить условия договора и подписать необходимое соглашение.

Конфликт подчеркивает растущую важность четкого юридического оформления международных культурных проектов, особенно в вопросах интеллектуальной собственности и прав на последующие показы спектаклей.