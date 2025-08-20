Омских коммунальщиков заставили отремонтировать ветхий водопровод

Специалисты установили, что с начала 2024 года в деревне Ротовка произошло большое количество аварий на водопроводе. Из-за частых порывов жителям регулярно перекрывали подачу ресурса. К проблемной ситуации привела эксплуатация труб более установленного срока службы.