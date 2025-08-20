Омских коммунальщиков заставили отремонтировать ветхий водопровод

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области выиграла суд против местного МУП «Водник». Поводом стала проверка соблюдения жилищно-коммунального законодательства. Об этом рассказал 20 августа канал t.me/prok_omsk.
Специалисты установили, что с начала 2024 года в деревне Ротовка произошло большое количество аварий на водопроводе. Из-за частых порывов жителям регулярно перекрывали подачу ресурса. К проблемной ситуации привела эксплуатация труб более установленного срока службы.
Для защиты прав сельчан прокуратура подала иск, чтобы обязать предприятие выполнить капремонт участка. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения после его вступления в силу проконтролирует надзорное ведомство.
Ранее «КП Омск» сообщила, что водителя автобуса осудят после ДТП с пострадавшими пассажирами.