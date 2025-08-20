Ричмонд
В Казахстане вступила в силу уголовная ответственность за сталкинг

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Введенная в Уголовный кодекс Казахстана новая статья 115−1 «Сталкинг» вступила в силу, сообщили в Генпрокуратуре.

Источник: Sputnik.kz

В целях усиления мер по защите личной свободы граждан и в рамках реализации концепции «Закон и Порядок» 16 июля 2025 года глава государства подписал закон, которым в Уголовный кодекс введена новая статья 115−1 — «Сталкинг».

говорится в сообщении

Надзорный орган напомнил, что сталкинг — это незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.

Впервые в отечественном законодательстве за такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 МРП (месячный расчетный показатель, $1460), общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток.

отметили в ведомстве

При этом, добавили в Генпрокуратуре, если сталкинг сопровождается насилием, угрозами, шантажом, нарушением неприкосновенности частной жизни, деяния будут квалифицироваться дополнительно по другим статьям Уголовного кодекса.

Уголовное преследование по статье сталкинг начинается при наличии реального вреда — например, нарушения права на частную жизнь, ограничений свободы передвижения или психологического давления.

сообщили в ведомстве

Ответственность, добавили в Генпрокуратуре, ввели для защиты жертв на ранней стадии и формирование нулевой терпимости к насильственным и агрессивным формам поведения.

Под признаки сталкинга не подпадают законные действия правоохранительных органов, осуществляемые в пределах своей компетенции.

предупредили прокуроры