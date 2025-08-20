Пермская компания обсчитала своего вахтовика более чем на миллион рублей

В ходе рассмотрения гражданского иска претензии заявителя нашли свое подтверждение. Так, было зафиксировано, что работодатель не предпринял меры к установлению стажа истца. При этом продолжительность трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, давала работнику право на надбавку в размере 80%. Также в ходе изучения расчетных листков гражданина был подтвержден факт того, что ему длительное время не выплачивалась вахтовая надбавка за фактически отработанные дни. Нарушения были обнаружены и в начислении денежной компенсации за ежегодный оплачиваемый отпуск. В результате суд обязал юридическое лицо выплатить бывшему сотруднику недополученные денежные средства в размере 1 млн 171 тысячи рублей и компенсацию морального вреда за длительное нарушение его прав — 50 тысяч рублей.