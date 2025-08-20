Согласно документу, Гаджиев* разместил в интернете видеозапись с соответствующим заявлением. Ранее за раскрытие сведений закрытого характера он получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов. Эта информация была выявлена Департаментом государственной эффективности правительства США.