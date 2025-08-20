Экс-депутат Гаджиев* получил от США 45 млн долларов за передачу секретных данных

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев* выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление иностранного гражданства. Об этом свидетельствует исковое заявление Генеральной прокуратуры России, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, Гаджиев* разместил в интернете видеозапись с соответствующим заявлением. Ранее за раскрытие сведений закрытого характера он получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов. Эта информация была выявлена Департаментом государственной эффективности правительства США.
Прежде Генеральная прокуратура потребовала признать экстремистским объединением бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и еще троих граждан, а также обратить в доход государства принадлежащую им недвижимость общей стоимостью свыше 2 млрд рублей.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.