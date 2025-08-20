Ремонт Невского проспекта планируют завершить 27 августа

На отрезке от набережной Мойки до Садовой улицы новый двухслойный асфальт уже уложен. Активные работы по его укладке шли в минувшие выходные. А с 21-го августа ремонт стартует на отрезке от Садовой до Площади Восстания, не включая перекресток с Литейным проспектом. Завершение масштабного обновления запланировано на 27 августа: работы в столь сжатые сроки позволят сохранить комфорт для жителей и гостей Петербурга, а также исторический облик одной из самых узнаваемых улиц страны.