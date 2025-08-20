Связанное с апокалипсисом явление появится на небе всего через пару дней: вот о чем речь

Связанное с апокалипсисом явление появится на небе всего через пару дней. Речь идет об особой пророческой Черной Луне. Об этом пишет издание Daily Mail.
В газете рассказывается о необычном астрономическом событии, которое происходит, когда в течение одного месяца наблюдается второе новолуние. В этот период Луна находится между Землёй и Солнцем, и её сторона, обращённая к нашей планете, остаётся в тени, поэтому её невозможно увидеть без специальных приборов.
Те, кто верит в предсказания, обращают внимание на то, что в Священном Писании есть упоминание о подобном событии. В Евангелии от Марка есть фрагмент, в котором говорится о грядущем затмении Солнца и Луны. Однако ученых подобные предания не впечатляют, они говорят, что Черная Луна ничем не отличается от обычного новолуния.
