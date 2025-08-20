Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она отметила, что карта Украины, размещенная в Белом доме во время встречи, стала символичной «оплеухой» для киевских властей и их сторонников, призванной вернуть их к реальности.
— Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство… Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского. Я думаю, что привести его в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было, — сказала она.
Захарова подчеркнула, что изображение на карте ясно показывало Зеленскому и его окружению, «сколько именно они потеряли во всех смыслах», добавив, что этот сигнал был очевидным и недвусмысленным, передает Sputnik.
18 августа перед началом закрытой части переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома развернули огромную карту Украины. Ее установили прямо напротив президентского стола.
Встреча лидеров двух стран началась вечером того же дня по московскому времени. Глава Белого дома начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с президентом Украины.