Общественный транспорт продлит работу в Нижнем Новгороде 20 августа

Накопление автобусов будет организовано к 23:30. Так, от остановки «Седьмое небо» для пассажиров будут доступны автобусы маршрутов №№ 18, 41, 52, 57, 66, 69, 70. С остановки «Стрелка» и до нагорной части будут курсировать автобусы №№ 90, 71, 61, 43, 26, 19, 3. С этой же остановки, но в направлении «заречки» дополнительно будут ездить №№ 7, 40, 48, 68 и 95.