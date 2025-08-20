Общественный транспорт продлит работу в Нижнем Новгороде 20 августа

В Нижнем Новгороде продлят работу общественного транспорта в связи с празднованием 80-летия атомной промышленности 20 августа. Об этом сообщили в ЦРТС.
Накопление автобусов будет организовано к 23:30. Так, от остановки «Седьмое небо» для пассажиров будут доступны автобусы маршрутов №№ 18, 41, 52, 57, 66, 69, 70. С остановки «Стрелка» и до нагорной части будут курсировать автобусы №№ 90, 71, 61, 43, 26, 19, 3. С этой же остановки, но в направлении «заречки» дополнительно будут ездить №№ 7, 40, 48, 68 и 95.
Кроме того, продлят работу метро. Со станции «Буревестник» последний состав отправится в 02:04. От «Парка Культуры» и «Стрелки» — в 02:05. Со станции «Горьковская» — в 02:07.
Ранее сообщалось об ограничениях движения в Нижнем Новгороде