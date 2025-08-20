Камышанин Павел Петренко погиб на СВО

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Павел Петренко. Уроженец Волгоградской области с доблестью и честью исполнял свой воинский долг, защищая Родину, сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Камышина.
Весть о гибели Павла отозвалась болью в сердцах жителей региона. Он был настоящим патриотом, смелым и отважным воином. Его самоотверженность и преданность долгу навсегда останутся в памяти земляков.
Разделяем скорбь семьи и близких Павла. Выражаем самые искренние соболезнования родным защитника.