Создан метод криптографической защиты автономных транспортных средств

Чтобы ускорить проведение операций, но при этом не снижать уровень безопасности, ученые ЛЭТИ разработали несколько решений с использованием математических свойств для сокращения количества сложных вычислений. Была создана математическая конструкция, которая уменьшает количество операций сложения и удвоения точек. Кроме того, был разработан алгоритм для генерации одноразового числа, не основывающийся на генераторах случайных чисел. Это позволяет избежать повторного использования одноразовых чисел атакующими и защищает закрытый ключ от утечек.