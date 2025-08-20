Семья скрывшегося в лесах с тремя детьми отца попросила беглецов вернуться

Семья новозеландского беглеца, находящегося вместе со своими детьми в бегах почти четыре года, умоляет о его возвращении. В интервью новозеландскому телевидению родственники рассказали о своих страданиях с тех пор, как Том Филлипс исчез вместе со своими тремя детьми в конце 2021 года.
Семья отца-беглеца, который более трех лет скрывался в труднопроходимой местности Новой Зеландии со своими тремя детьми, умоляет мужчину вернуться домой, что стало одним из их первых публичных заявлений с тех пор, как он исчез, пишет The Guardian.
Незадолго до Рождества 2021 года Том Филлипс сбежал в дикую местность Вайкато со своими детьми Эмбер, которой сейчас 9 лет, Мавериком (10 лет) и Джейдой (12 лет) после ссоры с их матерью. Филлипс не имеет законной опеки над своими детьми.
«Я скучаю по тебе, по тому, что я была частью твоей жизни, и я действительно хочу увидеть тебя и детей», — сказала его сестра Роззи Филлипс в своем первом интервью после его исчезновения.
Роззи Филлипс рассказала новозеландскому журналисту Пэдди Гауэру, что надеется, что ее публичное выступление дойдет до ее брата, после того как другие попытки связаться с ним по электронной почте и телефону были встречены молчанием.
«Я надеюсь, что, может быть, он увидит это и, может быть, поймет, что может вернуться домой, что мы здесь ради него, и, может быть, все будет хорошо», — сказала она.
Роззи Филлипс хочет, чтобы ее брат знал, что она скучает по нему и любит его, а его дети знали, что она хочет быть в их жизни.
«Не проходит и дня, чтобы я не думала обо всех вас четверых», — говорит она.
Мать Филлипса написала письмо своему сыну, которое его сестра зачитала в интервью.
«Мне больно каждый раз, когда я вижу фотографии детей и тебя, а также некоторые из твоих вещей, которые все еще здесь, и думаю о том, что могло бы быть, если бы ты не уехал, — написала женщина. — Джейда, Маверик, Эмбер, я так сильно люблю вас и действительно скучаю по тому, чтобы быть частью вашей жизни каждый день, когда я просыпаюсь, и надеюсь, что сегодня вы вернетесь домой».
Роззи Филлипс высоко отзывалась о своем младшем брате, раскрывая подробности о человеке, чья способность оставаться незамеченным и непойманнм восхищает Новую Зеландию на протяжении ряда лет.
Он был хорошим братом с «потрясающим чувством юмора», сказала она, добавив, что он был отличным путешественником, который умел строить, охотиться и выживать.
Обширный регион Вайкато, где, предположительно, скрывается Филлипс, состоит из длинной береговой линии на западе, лесистой местности и сельскохозяйственных угодий в центре, сети известняковых пещер на севере и небольшого количества сельских городков и поселений по всей территории.
Филлипс происходит из фермерской семьи в Марокопе — крошечном прибрежном поселении с населением менее 100 человек, которое стало неразрывно связано с его историей, отмечает The Guardian. До того, как он исчез, многие новозеландцы с трудом отыскали бы его на карте. Это тихое, изолированное поселение в Вайкато, в двух часах езды от ближайшего города, Гамильтона, с одной длинной извилистой дорогой, ведущей в густонаселенный холмистый ландшафт.
Отдаленность местности помешала полиции найти Филлипса. Хотя нет никаких предположений о том, что его семья помогала Филлипсу, вопрос о том, как ему удалось спрятаться и выжить со своими тремя детьми в труднодоступной местности, привел к предположениям о том, что другие члены сообщества могут помогать ему.
Сестра Филлипса сказала, что в глубине души она надеялась, что ему помогают, но в то же время она была бы «очень зла» на любого, кто проинформировал семью о благополучии ее брата и его детей, но не смог этого сделать.
Недавнему длительному исчезновению Филлипса предшествовал более ранний, хотя и более короткий срок, когда он ездил в буш со своими детьми. В сентябре 2021 года все четверо были объявлены пропавшими без вести, а его яхта была найдена брошенной вдоль береговой линии Марокопы, что привело к масштабной поисковой операции на суше и на море.
Девятнадцать дней спустя Филлипс и дети пришли на ферму его родителей, расположенную недалеко от Марокопы. Филлипс заявил, что взял своих детей в продолжительный поход в заросли густого кустарника, чтобы прочистить мозги. Его обвинили в растрате времени и ресурсов полиции. Но менее чем через три месяца все четверо снова были объявлены в розыск, и когда Филлипс не явился в суд в январе, был выдан ордер на его арест.
Встречи с Филлипсом и его детьми в течение трех с половиной лет были редкими и мимолетными. За это время они практически не общались с обществом, хотя Филлипс спас по крайней мере одного ребенка в мае 2023 года, когда он предположительно совершил ограбление банка в соседнем Те-Куити, и в ноябре того же года, когда он предположительно попытался ограбить небольшой продуктовый магазин. Хотя в середине 2023 года было замечено еще несколько человек, а в июне за информацию было назначено вознаграждение в размере 80 000 долларов, след простыл.
Полиция описала Филлипса как человека, который «не ведет обычный образ жизни», избегает социальных сетей и ограничивает использование обычных банков. Между тем, его покупки товаров для кемпинга и саженцев наводят на мысль, что он живет за счет работы на земле.
В октябре 2024 года появились кадры, на которых взрослый и трое детей прогуливаются по фермерским угодьям Марокопы после случайной встречи с подростками-охотниками на свиней,. Полиция предположила, что это были Филлипс и трое его детей. Проведенные полицией на следующий день поиски в этом районе не позволили их найти, напоминает The Guardian.
В интервью Пэдди Гауэру старший сержант Эндрю Сондерс сказал, что полиция открыта для переговоров с Филлипсом и всеми, кто может ему помогать.
«Давайте выведем всех оттуда в целости и сохранности, — сказал Сондерс. — Со всем можно договориться… Прошло уже достаточно времени, и пришло время забрать этих детей и позволить им жить своей жизнью, а Том сможет справиться со всем, с чем ему нужно».